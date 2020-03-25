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Украина

Компенсации по отмененным авиарейсам из-за коронавируса: что нужно знать пассажирам

11:39 25 марта 2020 94
самолеты
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В связи со стремительно распространяющейся пандемией коронавируса, многие авиакомпании отменили часть рейсов из-за различных ограничений, введенных странами для борьбы с инфекцией.

Еврокомиссия выпустила разъяснение прав авиапассажиров, рейсы которых были отменены из-за прекращения авиасообщения между странами, сообщает Avianews.

В разъяснении говорится, что клиенты авиакомпаний в таких случаях имеют право на полный возврат средств или перебронирование. Авиакомпания может предложить пассажиру ваучер, однако пассажир не должен лишаться права на возврат авиабилета в денежной форме, говорится в разъяснении Еврокомиссии.

Если пассажир предпочтет лететь ближайшим рейсом, он получает право на заботу. Авиаперевозчик должен обеспечить клиента напитками и едой, а при длительном ожидании — бесплатным отелем и трансфером между гостиницей и аэропортом. Пассажир теряет право на заботу, как только соглашается на полный возврат или перебронирование на более позднюю дату.

Если авиакомпания не отменила рейс, и пассажир решил отказаться от поездки по своему желанию, то вернуть билет или изменить дату перелета он может только по правилам тарифа.

В разъяснении также говорится, если перелет в обе стороны оформлен в рамках одного бронирования, и один из рейсов был отменен, пассажир имеет право на возврат или перебронирование всей поездки. Если каждый рейс выполнен как отдельное бронирование, то все действия с неотмененным рейсом проводятся по правилам тарифа.

Также Еврокомиссия разъяснила права авиапутешественников на компенсацию согласно регуляции EC261/2004 при отмене рейсов менее чем за 14 дней до вылета.
Если авиакомпании отказались от выполнения рейсов из-за ограничения полетов со стороны государств или запрета на въезд определенным категориям граждан, то такие отмены причислены к «чрезвычайным обстоятельствам», что не предусматривает выплату компенсации.

Авиакомпании также освободили от выплаты компенсаций, если они решат отменить рейс для обеспечения безопасности и здоровья экипажей.

Новые разъяснения от Еврокомиссии уже раскритиковала Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) и организация Airlines for Europe, назвав некоторые разъяснения неадекватными. Организации поддержали решение об освобождении авиаперевозчиков от выплаты компенсаций при отмене рейсов, но рассчитывали на большие льготы от регулятора. IATA и Airlines for Europe просили Еврокомиссию позволить выдавать ваучеры вместо полного возврата денег, а также ограничить право пассажиров на заботу.

Региональный вице-президент IATA в Европе Рафаэль Шварцман отметил, что нынешний кризис не закончится быстро, и авиасоообщение не сможет вернуться на прежний уровень в течение многих месяцев.

Напомним, на внеочередном заседании Кабмина 23 марта 2020 года было решено запретить гражданам покидать Украину с туристической целью. Также было принято решение прекратить пассажирские перевозки из всех аэропортов страны, кроме аэропорта «Борисполь», который будут использовать для мероприятий государственной необходимости.

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