Общество и люди

День Национальной гвардии Украины: открытки и поздравления

В четверг, 26 марта, отмечается День Национальной гвардии Украины.

«ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки для бойцов НГУ.

Этот праздник с гордостью и характером! Поздравляем наших элитных борцов за мир и свободу. Желаем терпения, стремлений, достижений, высоких наград, чинов и побед. Безопасности, личного благополучия и счастья!

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В день профессионального праздника желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям, выдержки, благополучия, мира!

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С праздником! Всем бойцам и командирам Нацгвардии силы духа, веры в победу, поддержки и понимания родных. Слава Украине!

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Дорогие воины, искренне поздравляю вас в день вашего профессионального праздника. Благодарю вас за службу народу Украины!

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Поздравляю вас, дорогие гвардейцы! Желаю вам крепкого здоровья, железного терпения и храброго духа! Пусть все ваши цели и мечты будут легко достижимыми! Оставайтесь такими же смелыми, сильными и целеустремленными! Знайте, вы пример мужества для всех в нашей стране и за ее пределами!

Напомним, что 26 марта именины у Кристин. Поздравления для именинниц читайте в нашем материале.

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