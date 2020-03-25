В Донецке переполох: «полиция ДНР» сдает украинские паспорта

Украина

На оккупированном Россией Донбассе начался настоящий переполох — сотрудников так называемой «полиции ДНР» в срочном порядке заставляют сдавать в местное «МВД» украинские внутренние и заграничные паспорта. Об этом «ФАКТАМ» рассказал осведомленный источник. Ранее сообщалось, что в Донецке местных жителей вынуждают получать «паспорт ДНР» под угрозой лишения зарплат и пенсий.

Как удалось узнать «ФАКТАМ», существует некое секретное распоряжение, которое вряд ли появится в открытом доступе. По информации нашего собеседника, причиной таких решительных действий оккупантов являются поездки сотрудников «силовых ведомств» на подконтрольную Киеву территорию, где они часто попадаются.

Стало известно, что двое перешедших на работу к оккупантам бывших работников Донецкого УБОП (Управления по борьбе с организованной преступностью — структуры, которая в Украине была ликвидирована еще до войны, часть ее функций передали в департамент стратегических расследований. — Авт. ) тайно посетили территорию, подконтрольную ВСУ.

— У этих двух мужчин солидный опыт работы в органах, который они получили еще в довоенный период. Уж не знаю, как предатели проскочили линию разграничения, миновав всех украинских правоохранителей, — по идее, оба этих экс-убоповца должны быть в базах данных на боевиков и коллаборантов, хотя я лично не проверял, — рассказывает «ФАКТАМ» источник, знакомый с ситуацией в ОРДЛО. — Однако проехались они на мирную территорию и обратно беспрепятственно. Цель поездки была — посетить Грузию, а возможно, Абхазию, чтобы там без посредников приобрести себе новые автомобили. Большую часть автомобилей на территорию ОРДО сейчас ввозят именно из Грузии, скорее всего, из ее оккупированной части — Абхазии. А туда машины, в свою очередь, попадают из Европы. Немало среди них и похищенных авто.

По словам собеседника, цель была достигнута. И новые автомобили сотрудников незамеченными не остались. Кто-то донес о такой неслыханной дерзости бывшему начальнику УБОП Донецкой области, а ныне — «министру внутренних дел ДНР» Алексею Дикому. Любопытно, что все местные силовики дают подписку о невыезде. А некоторые — сотрудники «МГБ ДНР» — даже подписку о том, что, оставив службу, они в течение нескольких лет смогут выезжать за пределы ОРДЛО только лишь на территорию России или таких же квазиреспублик, как ОРДЛО, — в Абхазию, например.

— Алексей Дикий устроил «разбор полетов», популярно объяснив подчиненным, что поездки на мирную территорию Украины грозят украинской тюрьмой, — продолжил источник «ФАКТОВ», — и распорядился изъять украинские паспорта у всех полицейских, чтобы подобного соблазна ни у кого больше не возникало. Так что те, кто не «потерял» паспорт гражданина Украины при получении «паспорта ДНР» или РФ, на сегодня его уже сдали. При получении «паспорта ДНР» или России украинские паспорта сдавать не требовалось, но многие силовики, которых оккупанты обязали получить местные «паспорта», а затем — российские, предусмотрительно предпочли свои украинские документы «утерять», официально это оформив. Ведь с введением безвизового режима между Украиной и странами ЕС соблазн прокатиться туда для многих оказался непреодолимым.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что жителей ОРДО заставляют получать фейковые «паспорта» и фейковые номерние знаки на автомобили. А на прифронтовых территориях в связи с этим появился даже новый вид сервиса.

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