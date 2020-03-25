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Мужчину выбросило из окна: под Харьковом прогремел сильный взрыв в жилом доме (фото, видео)
В среду, 25 марта, в поселке Слобожанское (Харьковская область) в многоэтажном доме прогремел взрыв — хозяина квартиры выбросило из окна. Ранее в столице в шахте многоэтажки взорвался неизвестный предмет — в сеть выложили видео с места ЧП.
Как сообщают в ГУНП в Харьковской области, 36-летнего мужчину из Слобожанского с термическими ожогами 70 процентов тела увезли в больницу .
По словам начальника Змиевского отдела полиции Романа Горбунова, предварительно установлено, что в однокомнатной квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного дома, произошел взрыв бытового газа. Полицейские эвакуировали жителей дома. Газо- и тепло снабжение в подъезде приостановлено.
«Следственным по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы», — сообщили в полиции.
Тем временем издание «NewsRoom» сообщает, что у пострадавшего — ожоги 90 процентов тела и множественные колото-рваные раны. Мужчина, недавно купивший квартиру, находится в критическом состоянии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Полтавской области взорвался и загорелся одноэтажный дом — рухнувшая стена привалила хозяйку дома, которая получила травмы, несовместимые с жизнью.
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