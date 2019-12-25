От дома остались руины: на Полтавщине прогремел смертельный взрыв (фото)

Происшествия

24 декабря около полуночи в селе Малая Перещепина Новосанжарского района Полтавской области взорвался и загорелся одноэтажный дом. О происшествии в службу спасения сообщили соседи мужчины, который в нем проживал.

-Причина взрыва пока не установлена, — сообщила «ФАКТАМ» руководитель пресс-службы управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко. — Но завалившаяся стена привалила гостью хозяина дома — 41-летнюю женщину. Ее травмы оказались несовместимы с жизнью. 63-летнему мужчине повезло больше — его доставили в районную больницу с ожогами.

От старой глиняной хаты, обложенной кирпичом, остались руины.

Известно, что хозяин дома и его гостья злоупотребляли спиртными напитками.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о взрыве в новостройке на ул. Шевченко во Львове. В квартире на 12-м этаже мужчина попытался самостоятельно установить газовый котел, что и привело к трагедии.

Фото — ГосЧС в Полтавской области

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter