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Общество и люди

Потеплеет до +16: синоптик рассказала о погоде в Украине до конца недели

13:36 25 марта 2020 8
Ясная погода
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Благодаря антициклону «Юрген» в Украине в ближайшие дни будет сухо и солнечно, а в четверг, 26 марта, днем заметно потеплеет.

«Температура воздуха уже ближайшей ночью станет „мягче“, хоть небольшие „минусы“ еще удержатся. А в четверг днем потеплеет до + 7 + 13 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Сухо и солнечно будет также и в столице Украины — днем воздух прогреется до +10 градусов, хотя ночью ожидается до -2 градусов.

«В течение пятницы, субботы, воскресенья в Украине потеплеет до + 11 + 16 градусов», — обещает Наталья Диденко, но предупреждает, что со вторника, 31 марта, в стране ожидается очередное похолодание с дождями и, возможно, даже с мокрым снегом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду, 25 марта, воздух днем в Украине прогреется до 5−7 градусов тепла. Осадки не ожидаются.

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