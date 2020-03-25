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Потеплеет до +16: синоптик рассказала о погоде в Украине до конца недели
Благодаря антициклону «Юрген» в Украине в ближайшие дни будет сухо и солнечно, а в четверг, 26 марта, днем заметно потеплеет.
«Температура воздуха уже ближайшей ночью станет „мягче“, хоть небольшие „минусы“ еще удержатся. А в четверг днем потеплеет до + 7 + 13 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
Сухо и солнечно будет также и в столице Украины — днем воздух прогреется до +10 градусов, хотя ночью ожидается до -2 градусов.
«В течение пятницы, субботы, воскресенья в Украине потеплеет до + 11 + 16 градусов», — обещает Наталья Диденко, но предупреждает, что со вторника, 31 марта, в стране ожидается очередное похолодание с дождями и, возможно, даже с мокрым снегом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду, 25 марта, воздух днем в Украине прогреется до 5−7 градусов тепла. Осадки не ожидаются.
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