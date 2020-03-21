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"Дождь и снег для тех, кому не хватило зимней картинки": синоптик рассказала о погоде 22 марта
Как и обещали синоптики, в воскресенье, 22 марта, в Украине будет холодно. Над нашей территорией сойдутся антициклон с севера «Юрген» и влажный циклон с юга.
По прогнозу Натальи Диденко, в большинстве областей арктический воздух станет ощутимым. В течение дня температура воздуха будет + 2 + 6 градусов, только на юге и юго-востоке немного теплее — + 5 + 10 градусов.
Ветер северо-восточного направления ожидается сильным, до штормовых порывов.
«Атмосферные фронты будут выталкиваться холодным антициклоном, однако они еще успеют организовать дождь. Для тех, кому не хватало зимней картинки, еще и снег. Но завтра — Сорок святых. Говорят, что под эту дату часто насыпает сорок лопат снега», — пишет Диденко.
В Киеве в воскресенье холодная и ветренная погода. Максимальная температура воздуха опустится до +3 — +4 градусов. Ночью и утром возможен мокрый снег. Днем осадков не ожидается.
Следующая неделя в Украине сначала будет холодной с ночными морозами.
Потепление вернется с 26 марта.
Напомним, народный синоптик Владимир Деркач предупредил, что апрель начнется с осадков и умеренных температур воздуха. В середине первой декады будущего месяца температура снова начнет расти, а перед Пасхой потеплеет.
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