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"Дождь и снег для тех, кому не хватило зимней картинки": синоптик рассказала о погоде 22 марта

18:43 21 марта 2020 132
Киев
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Как и обещали синоптики, в воскресенье, 22 марта, в Украине будет холодно. Над нашей территорией сойдутся антициклон с севера «Юрген» и влажный циклон с юга.

По прогнозу Натальи Диденко, в большинстве областей арктический воздух станет ощутимым. В течение дня температура воздуха будет + 2 + 6 градусов, только на юге и юго-востоке немного теплее — + 5 + 10 градусов.

Ветер северо-восточного направления ожидается сильным, до штормовых порывов.

«Атмосферные фронты будут выталкиваться холодным антициклоном, однако они еще успеют организовать дождь. Для тех, кому не хватало зимней картинки, еще и снег. Но завтра — Сорок святых. Говорят, что под эту дату часто насыпает сорок лопат снега», — пишет Диденко.

В Киеве в воскресенье холодная и ветренная погода. Максимальная температура воздуха опустится до +3 — +4 градусов. Ночью и утром возможен мокрый снег. Днем осадков не ожидается.

Следующая неделя в Украине сначала будет холодной с ночными морозами.

Потепление вернется с 26 марта.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач предупредил, что апрель начнется с осадков и умеренных температур воздуха. В середине первой декады будущего месяца температура снова начнет расти, а перед Пасхой потеплеет.

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