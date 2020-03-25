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Сильный ветер и морозы: синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни
Еще несколько дней погоду в Украине будет определять антициклон «Юрген», который ворвался к нам с севера.
По прогнозам Укргидрометцентра, в среду, 25 марта, на всей территории страны сохранится сухая и солнечная погода. Днем воздух прогреется до 5−7 градусов тепла, на юге — +9. Ночью температура будет минус 5−7 мороза. Ветер северо-восточный 5−10 м/с.
25 марта в южной части порывы ветра 15−20 м / с (уровень опасности, желтый).
В четверг, 26 марта, осадков тоже не ожидается. По всей территории страны немного потеплеет — до 8 — 11 градусов, на юге — до +13. Ночью небольшие морозы сохранятся в западных, северных, центральных и Луганской областях. На юге будет до 1−3 градусов тепла.
Напомним, синоптики предупреждали, что небольшое потепление в Украине начнется с 26 марта.
По их прогнозам, апрель начнется с осадков и умеренных температур воздуха. В середине первой декады будущего месяца температура снова начнет расти, а перед Пасхой ощутимо потеплеет.
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