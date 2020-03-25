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Происшествия

Браконьерством в Азовском море занимался рыбоохранный патруль (фото, видео)

13:38 25 марта 2020 132
задержание браконьеров под Херсоном
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Информацию о том, что некоторые работники Азовского рыбоохранного патруля занимаются браконьерством, получили оперативники отделения полиции в порту «Херсон» и провели рейд в акватории моря вблизи Геническа.

Как сообщил «ФАКТАМ» начальник водной полиции Херсонской области Максим Жарков, в ходе рейда задержали работника Азовского рыбоохранного патруля на гражданском плавсредстве «Тунец». Это произошло недалеко от станции, где базируется его подразделение. У рыбоохранника отсутствовали документы на лодку, номер на ее двигателе был стерт, а в самом плавсредстве обнаружили шесть мешков с 40 мокрыми сетями общей длиной более 2,5 километра, на которые документов также не было.

Коллега задержанного гражданина вскоре привез документы на лодку и акт о якобы изъятии упомянутых сетей ранее у браконьеров. Однако регистрационный талон имел признаки подделки, а в акте данные не совпадали с количеством и классификацией орудий лова, что свидетельствовало о подлоге. Во время дальнейшего осмотра причала, где швартовалась лодка, водные полицейские обнаружили еще мешки с 9 мокрыми сетями и 30 браконьерских «подъемных ловушек».

Начаты три уголовных производства по статьям Уголовного кодекса Украины «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом», «Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства» и «Подделка документов».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагическом случае в Голопристанском районе Херсонской области. Там лесник застрелил браконьера.

А в Володарке Киевской области браконьеры безжалостно убили животных, занесенных в Красную книгу, — двух самок оленя благородного и маленького детеныша одной из них.

«ФАКТЫ» также писали, что под Одессой браконьеры устроили массовую охоту на территории заповедника «Тузловские лиманы».

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