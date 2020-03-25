Украина

Коронавирус у Хорошковского: в сети раскрыли новые детали

Экс-глава СБУ Валерий Хорошковский, попавший в Александровскую больницу с подозрением на коронавирус, выписан из медучреждения.

По данным «Апосторфа», у Хорошковского, который вернулся из Франции частным самолетом 20 марта, таки был подтвержден COVID-19. По информации источников издания, экс-чиновник чувствует себя хорошо и в госпитализации не нуждается. Сейчас он едет домой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за коронавируса в Украине продлили карантин до 24 апреля 2020 года и ввели режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны.

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