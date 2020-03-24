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Украина

В сети сообщили о госпитализации Валерия Хорошковского с коронавирусом

20:31 24 марта 2020 705
Хорошковский
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Бизнесмен Валерий Хорошковский, которому предлагали должность премьер-министра Украины вместо Алексея Гончарука, госпитализирован в Александровскую больницу с коронавирусом.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович.

Как сообщает Телеграм-канал «Коронавирус онлайн», ссылаясь на свои источники, Хорошковский подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он вернулся в Украину из Куршавеля.

Валерий Хорошковский — украинский миллионер, бывший глава СБУ и экс-владелец телеканала «Интер». В разные годы был министром финансов и главой Государственной таможенной службы. С 2013 года проживал в Монако, вернулся в Украину после победы на президентских выборах Владимира Зеленского.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о заболевших народных депутатах — Руслане Горбенко от «Слуги народа» и Сергее Шахове от группы «Довіра», которого пришлось госпитализировать.

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