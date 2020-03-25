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Украина

В Украине ввели режим чрезвычайной ситуации: что важно знать

13:59 25 марта 2020 1658
полиция
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В связи с пандемией коронавируса на заседании Кабинета министров в среду, 25.03.2020, было принято решение ввести в Украине режим чрезвычайной ситуации.
Ограничения будут действовать 30 дней до 24 апреля 2020 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что режим ЧС отличается от режима чрезвычайного положения. При ЧС права граждан не ограничиваются.

Напомним, министр здравоохранения Украины Илья Емец призывал Верховную Раду ввести в стране режим чрезвычайного положения. Однако в Кабмине решили пока ограничится объявлением чрезвычайной ситуации.

На утро 25.03.2020 в Украине диагностировали 113 случаев заболевания, в том числе 4 летальных исхода.

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