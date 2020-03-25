Здоровье и медицина

Украина перейдет на летнее время: как быстрее к нему привыкнуть

В ночь на воскресенье, 29 марта, в Украине в очередной раз переведут часы на летнее время. Стрелки сдвинутся на час вперед, что сократит утренний сон на 60 минут, а значит, многим будет трудно привыкнуть к новому режиму дня. Если люди не могут выспаться, они теряют аппетит, нервничают. А стрессы во время пандемии коронавируса особенно опасны: они снижают иммунитет. Как облегчить организму переход на летнее время?

— После перевода часов адаптация к новому времени длится еще около двух недель, — рассказывает семейный врач Центра медико-санитарной помощи № 1 Святошинского района г. Киева Сергей Елшанский. — Легче перенесут изменения те, кто привык придерживаться режима дня: вставать, завтракать, обедать и ужинать в одно и то же время. Особенно важно вовремя ложиться спать. Оптимальное время — около 23 часов.

— Что поможет уснуть?

— Свежий воздух в спальне. За полчаса до сна комнату нужно хорошо проветрить. Также советую выключить телевизор, отложить в сторону планшет, смартфон. Идеально, если вечером удастся прогуляться. Также хорошо на ночь выпить успокаивающий травяной чай, например из ромашки, мелиссы. Это особенно нужно тем, кто часто нервничает, — чай помогает снять стресс.

— А как сделать утро бодрым?

— Нужно спать не менее восьми часом. Если легли в полночь, то в идеале вставать следует около восьми часов утра. У человека, который недосыпает и пытается затем наверстать упущенное, могут появиться вялость, слабость, головная боль.

Утром поможет «завести» организм стакан теплой воды, выпитый натощак. Вместо кофе лучше заварить крепкий чай, в который добавить ломтик лимона и мед, заменяющий сахар (но только если нет аллергии). Мед — это фруктоза, которая быстро и хорошо восполняет энергию. Кофе же обладает сосудосуживающим действием. Чтобы сосуды заработали, нужно их не сужать, а слегка тонизировать.

— Какие продукты помогут быстрее привыкнуть к летнему времени?

— Продолжается Великий пост. Тем, кто следует церковным ограничениям и употребляет только растительную пищу, перестраивать рацион нет нужды. Остальным важно сбалансировать его по белкам, жирам и углеводам, больше налегать на овощи и фрукты, богатые витаминами и микроэлементами. Они гораздо полезнее, чем аптечные витаминные комплексы.

Многие предвзято относятся к тепличным овощам: мол, много нитратов. Но кроме овощей, выращенных на гидропонике, еще есть привычные нам морковь, свекла, капуста. Полезна квашеная капуста, но только приготовленная по бабушкину рецепту — без добавления уксуса. Хороши замороженные с лета овощи: капуста брокколи и цветная, стручковая фасоль, сладкий перец и помидоры.

— К весне традиционно дорожают фрукты.

— Не обязательно покупать дорогие экзотические плоды типа манго или ананаса. Вполне сгодятся бюджетные и полезные яблоки зимних сортов. Также можно побаловать себя апельсинами, бананами, гранатами, богатыми витаминами. Прекрасное средство, которое можно назвать панацеей для организма, — отвар шиповника. В нем много витамина С и биофлавоноидов (эти вещества помогают витамину лучше усваиваться и усиливают его эффективность). Отвар шиповника полезно пить как чай, но важно правильно его заваривать. Слишком крепкий настой шиповника обладает желчегонным эффектом, а это может навредить тем, у кого есть камни в желчном пузыре.

— Какие еще напитки полезны?

— Морсы из замороженных ягод: смородины, клюквы, черники, а также чай с лимоном и корнем имбиря. Однако имбирь нужно употреблять с осторожностью тем, у кого есть нарушения в работе желудка — эрозивные или язвенные гастриты.

— Плохая привычка: днем перекусывать, а вечером наедаться. Как избежать переедания?

— Если обед был не очень сытным, то около 16 часов желательно перекусить. Бутерброд с сыром или два-три грецких ореха притупят чувство голода. Чтобы выработать правильный режим питания, потребуется время — не менее трех недель. После этого полезная привычка укоренится, и придерживаться режима станет несложно.

— Известно, что из-за повышенного давления организм многих пожилых людей чувствительно реагирует на любые изменения в погоде и природе. Как гипертоникам привыкнуть к новому времени?

— Советую не забывать ежедневно принимать таблетки, снижающие давление. Самостоятельно, без ведома врача не следует уменьшать или увеличивать дозу препарата. Два раза в день утром и вечером желательно измерять давление и записывать результаты. Если есть «скачки», нужно проконсультироваться с семейным врачом. Доктор скорректирует лечение: увеличит дозу лекарства, заменит препарат или добавит еще один. А возможно, требуется изменить время приема таблеток.

Ранее семейный врач Сергей Елшанский во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил на вопросы наших читателей о том, что делать, если человек заподозрил у себя симптомы заражения коронавирусом, чем эта инфекция отличается от гриппа, и дал практические советы.

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