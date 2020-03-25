- 18:33 Проект «Пасха дома»: Зеленский обсудил вопрос безопасности верующих с главами церквей
- 18:32 Джошуа самоизолировался после визита к Елизавете II
- 18:29 Первый случай COVID-19 зафиксирован на Сумщине
- 18:14 Правительство расширило список тех, кому разрешено работать в условиях карантина
- 18:13 Как украинцы борются с коронавирусом: названы продукты для поддержания иммунитета
- 17:55 В Тернополе запустили горячую линию для сообщений об уклоняющихся от самоизоляции
- 17:55 Потап с группой MOZGI посвятили песню карантину
- 17:40 Уже не 10 человек: Кабмин изменил лимит численности пассажиров в общественном транспорте
- 17:34 Правительство немедленно должно решить проблему выплат безработным, — Виталий Нестор
- 17:19 В Египте продезинфицировали пирамиды
- 17:18 "Дембель": Соломия Витвицкая после изоляции вышла на работу
- 16:53 УЕФА поздравил легенду «Динамо» с днем рождения, вспомнив его гол-красавец на Евро-1988
Правительство расширило список тех, кому разрешено работать в условиях карантина
Одновременно с продлением всеукраинского карантина из-за вспышки коронавируса правительство разрешило возобновить работу ряду предприятий торговли. Так, учитывая приближение весенних садово-огородных работ, разрешили открыться магазинам, торгующим семенами, агрохимикатами, посадочным материалом.
Решение было принято на заседании Кабмина 25 марта. Согласно документу, могут возобновлять работу торговые точки с ветеринарными препаратами и кормами для животных, ветлечебницы. Разрешили снова принимать посетителей мастерским, занимающимся ремонтом компьютеров, бытовой техники, других предметов домашнего обихода.
К персоналу указанных заведений выдвигаются те же требования, как и к оставшимся работать продовольственным магазинам и медицинским учреждениям. Все работники должны быть в масках, а в помещении должны регулярно проводиться санитарные и противоэпидемические предприятия.
Напомним, на первом этапе карантина работать разрешали лишь продовольственным магазинам и аптекам, кафе и ресторанам в режиме «еда на вынос», банкам, страховщикам, почтовым службам.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»