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Украина

Правительство расширило список тех, кому разрешено работать в условиях карантина

18:14 25 марта 2020 344
магазин
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Одновременно с продлением всеукраинского карантина из-за вспышки коронавируса правительство разрешило возобновить работу ряду предприятий торговли. Так, учитывая приближение весенних садово-огородных работ, разрешили открыться магазинам, торгующим семенами, агрохимикатами, посадочным материалом.

Решение было принято на заседании Кабмина 25 марта. Согласно документу, могут возобновлять работу торговые точки с ветеринарными препаратами и кормами для животных, ветлечебницы. Разрешили снова принимать посетителей мастерским, занимающимся ремонтом компьютеров, бытовой техники, других предметов домашнего обихода.

К персоналу указанных заведений выдвигаются те же требования, как и к оставшимся работать продовольственным магазинам и медицинским учреждениям. Все работники должны быть в масках, а в помещении должны регулярно проводиться санитарные и противоэпидемические предприятия.

Напомним, на первом этапе карантина работать разрешали лишь продовольственным магазинам и аптекам, кафе и ресторанам в режиме «еда на вынос», банкам, страховщикам, почтовым службам.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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