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Спорт

Джошуа самоизолировался после визита к Елизавете II (фото)

18:32 25 марта 2020 162
Энтони Джошуа
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа (23 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение), который после выигранного реванша у Энди Руиса должен встретиться с болгарином Кубратом Пулевым, вынужден уйти в самоизоляцию.

Все дело в том, что боксер 16 дней назад, 9 марта, побывал на приеме у королевы Елизаветы II по случаю празднования Дня содружества. Как сообщает издание The Sun, на службе он контактировал со старшим сыном королевы принцом Чарльзом, у которого 25 марта был диагностирован коронавирус. Впрочем, представитель Джошуа сообщил, что чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO чувствует себя прекрасно и не испытывает никаких симптомов заболевания.

Тем временем, по сообщениям Ring Polska, уже принято решение о переносе поединка между Джошуа и Пулевым. Планировалось, что бой пройдет 20 июня в Лондоне, новой же «рабочей» датой встречи назначено 25 июля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что босс UFC показал «состарившихся» Хабиба и Фергюсона, найдя новое место для из боя.

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