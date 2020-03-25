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Российский военный самолет упал в Черное море вблизи Феодосии
В России разбился военный самолет Су-27. Истребитель упал, пролетая над акваторией Черного моря. Обломки самолета ищут в районе Феодосии. Привлечена авиация и водные транспортные средства.
В российском Минобороны утверждают, что полет был плановым, причины крушения пока не известны, на борту находился один человек. Самолет пропал с радаров, а минуту спустя возле Феодосии зафиксировали сигнал аварийного радиомаяка. На предполагаемое место падения Су-27 отправлен противолодочный корабль, теплоход и два буксира.
Погода в Крыму возле Феодосии не способствует поискам, поскольку в районе сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Это не первый авиаинцидент с российскими самолетами за сегодня, 25 марта. Несколькими часами ранее в Краснодарском крае РФ разбился учебно-боевой самолет L-39. Он выполнял учебный полет, а за штурвалом находился курсант из Краснодарского летного училища. Пилот погиб.
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