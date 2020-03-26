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"Сексуальная штучка" на карантине: Ратаковски порадовала фанатов фото без трусов
Любящая демонстрировать фигуру в «опасном» купальнике с дерзкими разрезами супермодель Эмили Ратаковски решила еще больше удивить поклонников и покрасоваться практически в обнаженном виде.
Сказано — сделано. Находящаяся на карантине модель сфоторафировала сама себя и выложила снимок в сториз свого аккаунта в Instagram.
На фото она лежит практически в обнаженном виде, при этом интимную часть ее тела прикрывает лишь чашка кофе.
«Немножко шмекси-контента», — подписала она кадр.
В словаре городского американского сленга слово «shmexy» является синонимом «sexy», поэтому в свободном переводе фраза может звучать как «немного сексуального контента» или «вот вам немного такой сексуальной штучки, как я».
Кроме того, в одном из «свежих» постов она предстала в кадре боком к объективу, прикрывая обнаженную грудь руками.
Публикация вызвала бурный восторг в Сети. Многие подписчики заявили, что Эмили выглядит крайне «горячо» и попросили ее почаще выкладывать такие кадры, а также приглашают к себе в гости в солнечный Дубай.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году красотку Ратаковски заподозрили в беременности. Причем, повод для слухов и разговоров та дала сама модель с польско-еврейскими корнями. Она выложила фотографию с мужем — 32-летним актером Себастьяном Беар-МакКлардом, подписав снимок «Мама и папа». Правда, впоследствии оказалось, что пара взяла себе новую красавицу-собачку.
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