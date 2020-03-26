Популярная привлекательная блогерша из Японии оказалась мужчиной (фото, видео)

Мир

Популярная японская блогерша, известная под именем Рей Дуноис, прославилась благодаря косплею — перевоплощению в различные персонажи аниме. У привлекательной девушки появилась масса поклонников в соцсетях. И вот теперь, спустя несколько лет, она призналась, что на самом деле она вовсе не девушка, а парень. Ее лицо — результат умелого макияжа. А пышный бюст — это на самом деле силиконовые протезы, покрытые густым слоем грима. Рей Дуноис также использует некоторые цифровые эффекты.

«В интернете ничему верить нельзя», «Сексуальная девушка, на которую я подписался, оказывается, парень? Невероятно!», — писали в комментариях.

И, хотя некоторые фанаты блогерши были возмущены и потрясены обманом, многие восхищаются ее перевоплощениями. «Я завидую тому, что можно быть одновременно такой красивой девушкой и таким красивым парнем», — написал один из подписчиков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что миниатюрная японская школьница оказалась 42-летним женатым мужчиной-музыкантом.





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