27.80 / 28.30 29.50 / 30.70
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Популярная привлекательная блогерша из Японии оказалась мужчиной (фото, видео)

8:12 26 марта 2020 325
Рей Дуноис
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Популярная японская блогерша, известная под именем Рей Дуноис, прославилась благодаря косплею — перевоплощению в различные персонажи аниме. У привлекательной девушки появилась масса поклонников в соцсетях. И вот теперь, спустя несколько лет, она призналась, что на самом деле она вовсе не девушка, а парень. Ее лицо — результат умелого макияжа. А пышный бюст — это на самом деле силиконовые протезы, покрытые густым слоем грима. Рей Дуноис также использует некоторые цифровые эффекты.

«В интернете ничему верить нельзя», «Сексуальная девушка, на которую я подписался, оказывается, парень? Невероятно!», — писали в комментариях.

И, хотя некоторые фанаты блогерши были возмущены и потрясены обманом, многие восхищаются ее перевоплощениями. «Я завидую тому, что можно быть одновременно такой красивой девушкой и таким красивым парнем», — написал один из подписчиков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что миниатюрная японская школьница оказалась 42-летним женатым мужчиной-музыкантом.


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

больница

Самоизоляция не работает: Супрун указала на проблему в борьбе с коронавирусом

Коронавирус в России

Власти врут, жертв уже множество: в Москве рассказали о реальной ситуации с коронавирусом в России

Мир после пандемии коронавируса

То, что до пандемии казалось ценным, после нее может оказаться смешным и неважным, – Андрей Курков

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер