Миниатюрная японская школьница оказалась 42-летним женатым мужчиной (фото, видео)

Мир

Пользователи соцсетей, которые восторгались фотографиями миниатюрной японской школьницы, были поражены, когда узнали, что на самом деле это 42-летний женатый мужчина, который в 2016 году впервые стал отцом.

Как сообщает издание Oddity Central, певец Такума Тани, который научился петь и играть на пианино в возрасте трех лет, начинал свою карьеру в мужском образе. Однако, когда ему исполнилось 34 года, он решил кардинально изменить имидж. И с тех пор успешно делает карьеру под видом хрупкой привлекательной девушки. Его рост составляет 1,62 метра, а вес — всего 47 килограммов.

Теперь, после того, как снимки Тани распространились по сети, он стал широко известен за пределами своей родины, где неоднократно принимал участие в различных телешоу и даже выиграл первый приз на телевизионном конкурсе трансвеститов. Такума также запустил собственную линию женской одежды. И сам выступает в качестве модели, рекламируя ее.

«Я здесь для того, чтобы все люди знали — вы можете делать все, что по-настоящему хотите в жизни! Пусть вас не пугает то, что думают другие о том, как вы одеваетесь и как себя ведете. Не обращайте внимание на то, соответствует ли то, что вы носите, вашему полу и возрасту. Просто наслаждайтесь жизнью», — говорит Такума.

Такума в образе мужчины

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