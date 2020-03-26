Украина

Самоизоляция не работает: Супрун указала на проблему в борьбе с коронавирусом

Самоизоляция, которой Украина требует от вернувшихся из-за границы, не помогает сдержать распространение коронавируса, потому что людям четко не объяснили правила. В этом уверена бывшая руководитель Минздрава Уляна Супрун, оценив принимаемые методы против пандемии.

«Самоизоляция не работает. Работник, который приехал из Италии, возвращается к своей семье — видится с женой, детьми, внуками, родителями. Имеет контакт с 15 людьми. Через неделю он заболевает, а все эти люди вышли из дома и контактировали с другими людьми», — рассказала Супрун в интервью Lb.ua.

По мнению бывшей руководительницы сферы здравоохранения, нужно разъяснять людям правильное значение термина «самоизоляция», а не надеяться на осведомленность обывателей.

«Говорим им самоизолироваться, не объясняя, что это значит. А это значит сидеть дома, в отдельной комнате, ни с кем не контактировать, не касаться того, чего касается ваша семья. Отдельно питаться. А не сидеть дома и принимать гостей», — добавила Супрун.

Специалист настаивает: в период пандемии нужно ограничить контакты с потенциальными заболевшими, и в первую очередь ограничения нужны для людей из группы риска. «Это пожилые люди, люди, имеющие хронические заболевания — диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, болевшие когда-то раком», — уточнила Супрун.

Напомним, в Украине регистрируются не только привозные случаи заражения коронавирусом. Есть и инциденты с инфицированием внутри страны среди людей, не бывавших за рубежом. Всего по стране диагноз подтвержден у 145 заболевших. «ФАКТЫ» следят за новыми случаями в каждой из областей.

Самоизоляция для потенциально зараженных коронавирусом предусматривает, что еще в поезде или самолете они подписывают обязательство соблюдать 14-дневный карантин, а полиция имеет право проверить, как выполняются правила. В списке есть рекомендация не принимать гостей в течение двух недель, но проверить соблюдение этого правила сложно, а то и невозможно.

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