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Доллар не удержался на новой отметке и снова подскочил: что происходит в украинских банках и обменниках

8:56 26 марта 2020 181
доллар
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Курс доллара в Украине вновь пошел в рост. После того, как НБУ повысил курсы основных валют к гривне, подросли и показатели в обменниках коммерческих банков. Так, по состоянию на утро 26 марта на наличном рынке доллар выкупают по 27,5−28,0 UAH/USD, а курс продажи вырос местами до 28,95 UAH/USD, а в среднем держится у отметки 28,3−28,4 UAH/USD.

Курс Нацбанка на 26 марта установлен на уровне 27,96 грн за доллар. После небольшой заминки 24−25 марта американская валюта снова дорожает. Внебанковские обменные операции уже ведутся по новому курсу. Предлагают выкупить наличный доллар в среднем по 28,05 грн, а продают по 28,2 грн.

Напомним, опрошенные «ФАКТАМИ» эксперты считают, что в ближайшее время валютный курс может преодолеть новые психологические отметки и взять рубеж в 30 грн/доллар. Об этом в статье «Когда ждать доллар по 30: эксперты дали неутешительный прогноз».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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