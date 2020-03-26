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Мать Ксении Собчак госпитализирована с подозрением на коронавирус

9:23 26 марта 2020 321
Ксения Собчак и Людмила Нарусова
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Мать Ксении Собчак сенатор Людмила Нарусова госпитализирована с подозрением на коронавирус в специализированную инфекционную клинику Москвы — Коммунарскую больницу, где в реанимации находится знаменитый певец Лев Лещенко. Российские Telegram-каналы сообщают, что 68-летняя женщина сначала обратилась в частную клинику, но медики отправили ее в Коммунарку.

Людмила Борисовна прошла обследование, тест на коронавирус показал отрицательный результат. Мать Собчак оказалась в группе риска, она общалась со многим знакомыми, приехавшими из Куршевеля. Многие российские и украинские випы как раз привезли заразу из дорогого горнолыжного курорта Франции.

В Киеве в Александровской больнице с коронавирусом оказались народные депутаты и миллионер Валерий Хорошковский.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что актрису Жанну Болотову с коронавирусом госпитализировали в Коммунарку.

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