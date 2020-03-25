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Известная российская актриса заболела коронавирусом
Пока российский певец Лев Лещенко ждет результаты теста на коронавирус, диагноз подтвердили народной артистке РФ, актрисе Жанне Болотовой. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash. 78-летнюю артистку доставили в специализированную клинику Москвы — Коммунарскую больницу, где оборудованы боксы для инфекционных больных.
Болотова могла подхватить вирус от прилетевшего из Германии, с которым контактировала.
Напомним, Жанну Болотову называли одной из главных красавиц советского кино. Она снималась в фильмах «Дом, в котором я живу», «Любить человека», «Подранки», «Опасный возраст», «И жизнь, и слезы, и любовь» и других.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что артисты на карантине не выходят из дома и устраивают посиделки в сети. Настя Ивлеева и Лолита Милявская пообщались в прямом эфире в Instagram с бокалами вина.
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