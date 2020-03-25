27.67 / 28.32 29.60 / 30.51
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Известная российская актриса заболела коронавирусом

15:25 25 марта 2020 858
Жанна Болотова
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Пока российский певец Лев Лещенко ждет результаты теста на коронавирус, диагноз подтвердили народной артистке РФ, актрисе Жанне Болотовой. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash. 78-летнюю артистку доставили в специализированную клинику Москвы — Коммунарскую больницу, где оборудованы боксы для инфекционных больных.

Болотова могла подхватить вирус от прилетевшего из Германии, с которым контактировала.

Напомним, Жанну Болотову называли одной из главных красавиц советского кино. Она снималась в фильмах «Дом, в котором я живу», «Любить человека», «Подранки», «Опасный возраст», «И жизнь, и слезы, и любовь» и других.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что артисты на карантине не выходят из дома и устраивают посиделки в сети. Настя Ивлеева и Лолита Милявская пообщались в прямом эфире в Instagram с бокалами вина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Бокалы с вином

Комаровский назвал "противовирусные препараты" для домашней аптечки: вы не поверите, что это

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

Жанна Болотова

Известная российская актриса заболела коронавирусом

Тест на коронавирус

Коронавирус в Одессе: выяснилась информация о первом заболевшем

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер