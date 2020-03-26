Украина

Роддом в Виннице закрыли на карантин из-за коронавируса у медсестры

В Виннице экстренно закрыли на карантин городской клинический роддом № 2 — в области был зафиксирован первый случай заболевания COVID-19, подтвержденный у медсестры из этого медучреждения.

Как сообщает «Винбазар», в медучреждении провели дезинфекцию, а находящихся в нем никуда не переводили. По словам директора Департамента здравоохранения Винницкого городского совета Александра Шиша, женщины находятся под наблюдением врачей, угрозы их здоровью нет.

А заболевшую жительницу Винницы поместили в инфекционное отделение городской больницы № 1. Женщину госпитализировали 24 марта, ее состояние — средне-тяжелое. До заболевания медсестра общалась с гражданами Польши, приехавшими в одно из сел Винницкой области. На данный момент известно, что иностранцы покинули Украину.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,жительницу Ирпеня с коронавирусом, которая родила ребенка, оставили в больнице Белой Церкви, а ее сына превезли в Боярскую детскую областную больницу.

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