Ребенка забрали в другую больницу: появились новые данные о роженице из Ирпеня

Украина

Жительницу Ирпеня, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус и которая в ночь на 25 марта родила ребенка, оставят в больнице Белой Церкви, а новорожденного перевезут в Боярскую детскую областную больницу.

Как сообщает «ТСН», результаты из лаборатории все же подтвердили наличие коронавирусной инфекции у женщины, которая не знает, как могла заразиться и уверяет, что не контактировала ни с кем, кто вернулся в Украину из-за границы.

Также сообщается, что в роддоме, где появился на свет сын заболевшей, провели дезинфекцию, хотя женщина находилась в отдельном боксе. Было принято решение оставить в роддоме на две недели всех женщин, которые там находились в одно время с заболевшей. На карантине находятся и родные жительницы Ирпеня — ее муж и 10-летний ребенок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине из-за коронавируса продлили карантин до 24 апреля и ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

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