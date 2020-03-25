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Ребенка забрали в другую больницу: появились новые данные о роженице из Ирпеня
Жительницу Ирпеня, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус и которая в ночь на 25 марта родила ребенка, оставят в больнице Белой Церкви, а новорожденного перевезут в Боярскую детскую областную больницу.
Как сообщает «ТСН», результаты из лаборатории все же подтвердили наличие коронавирусной инфекции у женщины, которая не знает, как могла заразиться и уверяет, что не контактировала ни с кем, кто вернулся в Украину из-за границы.
Также сообщается, что в роддоме, где появился на свет сын заболевшей, провели дезинфекцию, хотя женщина находилась в отдельном боксе. Было принято решение оставить в роддоме на две недели всех женщин, которые там находились в одно время с заболевшей. На карантине находятся и родные жительницы Ирпеня — ее муж и 10-летний ребенок.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине из-за коронавируса продлили карантин до 24 апреля и ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
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