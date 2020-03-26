Мошенница выманила у звезды "Дизель Шоу" 70 тысяч долларов

Шоу-бизнес

Известный актер «Дизель Шоу» Евгений Сморигин потерял крупную сумму денег. 70 тысяч долларов, которые копил на квартиру, он отдал близкой подруге. Ни денег, ни квартиры артист больше не увидел.

Евгений рассказал в рубрике «Кава з перцем» на канале «Украина», что тогда он пережил нелегкие времена. Жена Лида как раз была на восьмом месяце беременности. Близкая подруга Ольга обещала помочь приобрести жилье по выгодной цене. Но семья Сморигиных осталась без денег и без квартиры.

«Я за период КВН, за 10 лет, смог накопить определенную сумму. 60 тысяч долларов у меня было. Это все, что было. И когда я узнал, что беременная уже Лида, мне надо было купить хоть что-то, какую-то квартиру. И познакомились в одном из клубов с некой Ольгой. Ольга Кулик, женщина такая была», — рассказал Сморигин программе «Ранок з Україною».

Ольга быстро втерлась в доверие к Евгению, и он беспечно отдал наличные.

«И вот я снимаю деньги и отдаю ей, вот так без расписок, без ничего, ну она же лучшая подруга», — поделился Евгений. Потом подруга попросила еще 10 тысяч долларов, якобы на оплату паркоместа. Эти деньги Евгений одолжил у друга и земляка Дмитрия Танковича. Вернуть средства актеру не удалось.

Через год Сморигин смог купить квартиру и вскоре его пригласили в «Дизель Шоу». Актер родом из Беларуси окончательно поселился в Украине. Сейчас он вместе с семьей живет в загородном доме под Киевом.

Ранее актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко впервые рассказала о своем избраннике и призналась, когда выйдет замуж.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter