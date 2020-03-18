Звезда «Дизель Шоу» призналась, когда выйдет замуж

Шоу-бизнес

Актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко, которой приписывали роман с Дмитрием Дикусаром, раскрыла тайну личной жизни. Оказывается, миниатюрная звезда уже давно не свободна, несколько лет она живет в гражданском браке. Но имя своего возлюбленного Вика скрывает, лишь немного рассказала о загадочном спутнике.

«Он работает в IT. И танцами, кстати, занимался когда-то, и на барабанах играл в группах. Мы живем вместе уже больше 5 лет. Мне кажется, если людям хорошо, они могут жить вместе хорошо. А нет — так и не надо жить вместе. И не важно, расписаны вы или нет», — сказала Булитко в интервью рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях».

Актриса говорит, что на съемочной площадке не раз играла невест и не стремится официально ставить штамп в паспорте и устраивать по этому поводу громкую гулянку. И уж точно она не хочет заниматься организацией торжества.

«Чтобы меня затянуть замуж, нужно все устроить и сказать — вот такое-то число, в такое время там-то быть. Возможно, тогда я приду и выйду замуж», — призналась Булитко на канале «Украина».

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Виктория Булитко рассказала о будущем материнстве и планах на будущее.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что певица MamaRika тайно вышла замуж в Таиланде.

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