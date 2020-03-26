27.76 / 28.40 29.77 / 30.67
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Хакеры украли со счетов украинцев более 20 млн гривен: раскрыта преступная схема (фото)

10:47 26 марта 2020 195
Хакерское оборудование
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Служба безопасности Украины, ранее давшая советы по кибербезопасности и медиагигиене, разоблачила хакерскую группировку, члены которой выводили деньги со счетов физических и юридических лиц — речь идет о сумме более 20 миллионов гривен.

В СБУ установили, что группа из пяти человек осуществляла несанкционированное вмешательство в работу компьютерной техники, используя вредоносное программное обеспечение, которое рассылалось по электронной почте для получения несанкционированного доступа к системе «клиент-банк».

Получив доступ, злоумышленники переводили деньги на подставные банковские счета и обналичивали их. Правоохранители провели 34 обыска по месту жительства фигурантов уголовного производства, а также в помещениях, где находились серверы и компьютеры. Обыски провели в Киеве, Одессе и Ивано-Франковской области.

Один из подозреваемых отправлен под арест, еще двое — под круглосуточный домашний арест. Еще по двум фигурантам рассматривается ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за последнее время СБУ разоблачила около 40 человек, которые распространяют фейки о коронавирусе. Некоторые из них работают на российскую спецслужбу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Даниэла Трецци

Заразившаяся коронавирусом медсестра покончила с собой из опасений, что стала источником инфекции

путин

И тут ряженые: в сети раскрыли любопытные детали встречи Путина с "больным коронавирусом"

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

Евгений Сморигин

Мошенница выманила у звезды "Дизель Шоу" 70 тысяч долларов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер