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Хакеры украли со счетов украинцев более 20 млн гривен: раскрыта преступная схема (фото)
Служба безопасности Украины, ранее давшая советы по кибербезопасности и медиагигиене, разоблачила хакерскую группировку, члены которой выводили деньги со счетов физических и юридических лиц — речь идет о сумме более 20 миллионов гривен.
В СБУ установили, что группа из пяти человек осуществляла несанкционированное вмешательство в работу компьютерной техники, используя вредоносное программное обеспечение, которое рассылалось по электронной почте для получения несанкционированного доступа к системе «клиент-банк».
Получив доступ, злоумышленники переводили деньги на подставные банковские счета и обналичивали их. Правоохранители провели 34 обыска по месту жительства фигурантов уголовного производства, а также в помещениях, где находились серверы и компьютеры. Обыски провели в Киеве, Одессе и Ивано-Франковской области.
Один из подозреваемых отправлен под арест, еще двое — под круглосуточный домашний арест. Еще по двум фигурантам рассматривается ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за последнее время СБУ разоблачила около 40 человек, которые распространяют фейки о коронавирусе. Некоторые из них работают на российскую спецслужбу.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..