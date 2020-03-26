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И тут ряженые: в сети раскрыли любопытные детали встречи Путина с "больным коронавирусом"
Устроенное Владимиром Путиным шоу с переодеванием в костюм биозащиты и инспекция больницы, где лежат пациенты с подозрением на коронавирус, оказались очередной бутафорией. В пациенте, к которому «совершенно неожиданно» наведался российский президент, опознали врача московской больницы.
Справедливости ради стоит отметить, что врач Дмитрий Гаркави действительно лежал в больнице из-за пневмонии. Тем не менее приходить в его палату в костюме биозащиты Путину не было необходимости — два анализа подтвердили отсутствие у пациента коронавируса.
В сети посмеялись над превращением серьезной проблемы в шапито и вспомнили о многочисленных как бы случайных встречах Путина с «простыми людьми». Обыватели каждый раз оказывались ряжеными: иногда в них опознавали президентских охранников либо сотрудниц специальных служб при Кремле.
Врача, встречавшегося с Путиным, забросали вопросами: так уж ли жизненно необходимо было принимать участие в фарсе.
Но коллега доктора Андрей Волна считает, что шоу было нужно, поскольку Путина удалось убедить в серьезности ситуации с коронавирусом в России:
«Нам все равно, каким именно способом чрезвычайная важность происходящего была донесена до президента. А в данном случае — самым правильным. С использованием слуховых, зрительных, тактильных импульсов. С „практическими занятиями“ (переодевание). С предварительной подготовкой, естественно, как иначе? Повторюсь, не разделяю в этой связи критики в адрес доктора Дмитрия Гаркави, что принял посильное участие в этом шоу в качестве пациента (а пациент-то Дмитрий самый что ни на есть всамделишный, к счастью, не коронавирусный). Бросился на амбразуру, так сказать. Смеетесь? Что же, какие времена, такие и амбразуры».
Напомним, из-за роста числа заболевших в РФ коронавирусом COVID-19 Путин объявил в России неделю «коронавирусных каникул». Политолог Валерий Соловей считает, что реальных заболевших намного больше, чем те 840, что официально признаны.
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