Вирусная пневмония: Собчак рассказала о болезни матери

Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала госпитализацию матери Людмилы Нарусовой, которая с подозрением на коронавирус оказалась в специализированной клинике Москвы. Ксения подтвердила, что Людмила Борисовна находится в Коммунарской больнице, у нее диагностировали вирусную пневмонию.

«Моя мама сейчас в Комуннарке. Вчера поднялась температура. Пока диагноз вирусная пневмония. Ждем результатов анализов. Пока их не получили (так как я постоянно работаю на тв, езжу по инфекционкам, с мамой мы не контактировали уже 2 недели, она была в санатории под Москвой, приехала и позвонила мне с просьбой вызвать скорую. Такие дела», — написала Ксения Собчак в своем Telegram.

Позже она подтвердила, что результат теста на коронавирус оказался отрицательным.

«Берегите своих родителей! Не выпускайте их никуда! Я вот вела столько бесед, но сложно активному человеку объяснить, что надо одному посидеть дома, и без Платона! Столько обид было эти недели на меня, что не видимся», — сообщила Собчак.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что певца Льва Лещенко в тяжелом состоянии перевели в реанимацию.

В Коммунарку также госпитализировали известную актрису Жанну Болотову.

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