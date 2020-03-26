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Вирусная пневмония: Собчак рассказала о болезни матери
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала госпитализацию матери Людмилы Нарусовой, которая с подозрением на коронавирус оказалась в специализированной клинике Москвы. Ксения подтвердила, что Людмила Борисовна находится в Коммунарской больнице, у нее диагностировали вирусную пневмонию.
«Моя мама сейчас в Комуннарке. Вчера поднялась температура. Пока диагноз вирусная пневмония. Ждем результатов анализов. Пока их не получили (так как я постоянно работаю на тв, езжу по инфекционкам, с мамой мы не контактировали уже 2 недели, она была в санатории под Москвой, приехала и позвонила мне с просьбой вызвать скорую. Такие дела», — написала Ксения Собчак в своем Telegram.
Позже она подтвердила, что результат теста на коронавирус оказался отрицательным.
«Берегите своих родителей! Не выпускайте их никуда! Я вот вела столько бесед, но сложно активному человеку объяснить, что надо одному посидеть дома, и без Платона! Столько обид было эти недели на меня, что не видимся», — сообщила Собчак.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что певца Льва Лещенко в тяжелом состоянии перевели в реанимацию.
В Коммунарку также госпитализировали известную актрису Жанну Болотову.
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