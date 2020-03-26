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- 11:21 Третий бой Фьюри — Уайлдер: стали известны дата и место битвы супертяжей
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Третий бой Фьюри — Уайлдер: стали известны дата и место битвы супертяжей
Третий бой между 31-летним чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBС британцем Тайсоном Фьюри (30 побед, 21 из них — нокаутом, 1 ничья) и 34-летним американцем Деонтеем Уайлдером (42 победы, 41 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья) состоится осенью, сообщает The Athletic.
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По информации источника, базовая дата поединка — 3 октября. Место проведения пока не выбрано, однако известно, что это будет одна из арен Лас-Вегаса.
По условиям, которые прописаны в контракте на бой, премиальные Фьюри — 60 процентов, Уайлдера — 40. Как сообщает издание The Sun, суммарный гонорар боксеров составит без малого 100 млн долларов.
Напомним, что в первом поединке Фьюри и Уайлдера в декабре 2018 года была зафиксирована ничья, а во втором 23 февраля 2020-го британец одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде. Одной из главных причин своего поражения Уайлдер назвал свой тяжелый костюм, в котором он вышел в ринг.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тайсону Фьюри грозит дисквалификация на восемь лет.
Фото Getty Images
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