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«Артек» превратили в рассадник заразы: детей в Крыму согнали на концерт в разгар пандемии коронавируса (фото)
В Крыму, где оккупационные власти заявили о шести новых случаях коронавируса, на большой концерт собрали детей из «Артека», игнорируя рекомендации медиков в связи с пандемией.
«Прямо сейчас, игнорируя рекомендации ВОЗ, оккупант Россия превращает украинский „Артек“ в рассадник всевозможной заразы. Подвергая опасности крымчан», — пишет блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter. Тем временем в самом «Артеке» сообщали о «большой театрально-концертной программе», к которой всю смену готовились дети.
Эксклюзивное интервью с автором книги «Вторжение в Крым. 2014» Татьяной Журидовой, которая заявила о намерении отказаться от гражданства России, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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