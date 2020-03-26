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Украина

«Артек» превратили в рассадник заразы: детей в Крыму согнали на концерт в разгар пандемии коронавируса (фото)

11:41 26 марта 2020 173
Дети в Артеке
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Крыму, где оккупационные власти заявили о шести новых случаях коронавируса, на большой концерт собрали детей из «Артека», игнорируя рекомендации медиков в связи с пандемией.

«Прямо сейчас, игнорируя рекомендации ВОЗ, оккупант Россия превращает украинский „Артек“ в рассадник всевозможной заразы. Подвергая опасности крымчан», — пишет блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter. Тем временем в самом «Артеке» сообщали о «большой театрально-концертной программе», к которой всю смену готовились дети.

Эксклюзивное интервью с автором книги «Вторжение в Крым. 2014» Татьяной Журидовой, которая заявила о намерении отказаться от гражданства России, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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