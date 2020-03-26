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Украина

Потеплеет до +17: синоптик рассказала о погоде в Украине до конца недели

12:22 26 марта 2020 63
Теплая погода
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 27 марта, днем существенно потеплеет по сравнению с предыдущими днями — температура воздуха поднимется до +10 +16 градусов.

«Антициклон „Юрген“ и далее не будет подпускать к нам осадки — в пятницу везде сухо и солнечно. Ветер также не меняется — с северо-востока, умеренный, на юге и востоке может повыситься до штормового — до 15−18 м/с», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

В Киеве пятница также ожидается сухая солнечная погода. Температурой воздуха ночью около нуля, днем ​потеплеет до +14 градусов.

«Суббота и воскресенье в Украине обещают быть теплыми, в течение дня + 10 + 17 градусов. Осадки маловероятны, преимущественно солнечно, разве что в воскресенье набегут какие облака. Похолодание ожидается 30−31 марта», — прогнозирует синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики прогнозируют, что с 31 марта похолодает — ожидаются заморозки, сильный ветер и, возможно, снег.

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