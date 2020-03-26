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Поспешил открыть купальный сезон: на территории яхт-клуба в Киеве погиб мужчина
В Киеве обнаружена первая жертва преждевременно открытого купального сезона. Вечером 25 марта из Днепра в районе яхт-клуба на Броварском проспекте вытащили из воды тело утонувшего мужчины.
Очевидцы рассказали спасателям, что мужчина снял верхнюю одежду и прыгнул искупаться. Позвать спасателей случайные свидетели ЧП решили, когда увидели тело на поверхности воды.
Водолазы вытащили утопленника из реки, причину смерти должны установить правоохранительные органы.
Напомним, синоптики говорят, что в Киеве до конца месяца установилась теплая погода, хотя и не настолько знойная, чтобы отдыхать на пляже. А спасатели предупредили, что большая часть смертей на воде вызвана пренебрежением элементарными правилами безопасности.
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