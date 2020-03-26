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В Украине появилась вторая женщина — генерал: что известно о Юлии Лапутиной
Зам главы департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Юлия Лапутина стала второй женщиной, получившей генеральское звание — ранее генерал-майором стала начальник Военно-медицинского управления украинской спецслужбы Людмила Шугалей.
«Второй раз в истории страны женщина получила генеральское звание. И во второй раз — в СБУ. 25 марта президент Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора Юлии Лапутиной. Она — настоящий боевой офицер. Человек, который на деле знает, что такое защита страны от российской агрессии», — сообщают в СБУ.
Ранее «Лига» рассказывала о том, что Юлия Лапутина служит в СБУ «половину жизни». Она профессионально занималась спортивной стрельбой, защитила кандидатскую диссертацию по психологии. Одно время работала начальником спецподразделения спецслужбы, принимала участие в операциях по нейтрализации сепаратистского путча в Крыму в 1994 году. В 2008 году предложила концепцию ментальной интеграции крымчан в Украину, но после прихода к власти Виктора Януковича эти планы не были внедрены. Первой ее операцией после объявления АТО стала высадка в апреле 2014 года объединенной группы СБУ в Краматорском аэропорту, в то время, как сам город контролировался сепаратистами.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон, в соответствии с которым женщины-военные получили равные права с мужчинами. В том числе, это касалась и равного доступа к должностям и воинским званиям.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!