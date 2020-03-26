В семье Пеле случилось горе (фото)

Спорт

Младший брат легендарного футболиста Пеле — Зока Насименту — умер в больнице Сантоса в возрасте 77 лет, сообщает Globo Esporte. Причиной смерти брата Короля футбола стал рак простаты.

Зока был младше Пеле на два года и выступал за «Сантос» с 1961 по 1962 год, но провел за клуб всего 15 матчей и забил четыре мяча, после чего ушел из профессионального футбола и стал работать в семейном бизнесе.

Зока и Пеле

Пока не известно, сможет ли трехкратный чемпион мира Пеле, у которого возникли серьезные проблемы со здоровьем, присутствовать на похоронах брата.

Младший брат Пеле

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый бразилец рассказал, как получил прозвище Пеле.

Фото Getty images

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