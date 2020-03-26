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Украина

В Одессу прибыл самолет с бойцами, тяжело раненными на Донбассе (фото)

13:47 26 марта 2020 107
Самолет с тяжело раненными бойцами прибыл в Одессу
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Днем в четверг, 26 марта, в Одессе приземлился специальный борт Vita Вооруженных сил Украины с 14 военнослужащими, получившими тяжелые ранения в зоне ООС.

Бойцов доставили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.

«У многих минно-взрывные травмы, тяжелые ранения глаз, грудной клетки. Пятеро находятся в тяжелом состоянии», — сообщил волонтер Андрей Танцюра.

Напомним, чуть больше недели назад на Донбассе российско-террористические войска обстреляли из минометов позиции украинских военных.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в районе операции Объединенных сил военнослужащих начали проверять на коронавирус.

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