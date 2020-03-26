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В Одессу прибыл самолет с бойцами, тяжело раненными на Донбассе (фото)
Днем в четверг, 26 марта, в Одессе приземлился специальный борт Vita Вооруженных сил Украины с 14 военнослужащими, получившими тяжелые ранения в зоне ООС.
Бойцов доставили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.
«У многих минно-взрывные травмы, тяжелые ранения глаз, грудной клетки. Пятеро находятся в тяжелом состоянии», — сообщил волонтер Андрей Танцюра.
Напомним, чуть больше недели назад на Донбассе российско-террористические войска обстреляли из минометов позиции украинских военных.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в районе операции Объединенных сил военнослужащих начали проверять на коронавирус.
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