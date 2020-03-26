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В Украине активизировались мошенники, обещающие украинцам по тысяче гривен
После того, как украинские власти пообещали выплатить по тысяче гривен малоимущим людям, оказавшимся в сложных условиях из-за карантина, активизировались телефонные мошенники, которые пытаются нажиться на ситуации.
О нескольких таких случаях сообщает депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. «Начали приходить смс с такими якобы приятными новостями — но это «развод», — пишет он на своей страничке в социальных сетях и уточняет, что один из мошенников, отвечая на вопрос о том, где можно забрать эти деньги, предложил сначала перевести определенную сумму. Мол, так надо…
Проверка другого телефонного номера в сети показала, что им пользуются люди в местах лишения свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», используя панику с коронавирусом, мошенники придумали новые схемы обмана людей. Например, увеличивается количество предложений по продаже «новейшей вакцины» против коронавируса по цене от 2500 гривен, а также профилактических средства, которые якобы могут «уберечь от любого вируса».
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.