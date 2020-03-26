27.89 / 28.50 30.01 / 30.90
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В Украине активизировались мошенники, обещающие украинцам по тысяче гривен

14:41 26 марта 2020 183
Мужчина с телефоном
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После того, как украинские власти пообещали выплатить по тысяче гривен малоимущим людям, оказавшимся в сложных условиях из-за карантина, активизировались телефонные мошенники, которые пытаются нажиться на ситуации.

О нескольких таких случаях сообщает депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. «Начали приходить смс с такими якобы приятными новостями — но это «развод», — пишет он на своей страничке в социальных сетях и уточняет, что один из мошенников, отвечая на вопрос о том, где можно забрать эти деньги, предложил сначала перевести определенную сумму. Мол, так надо…

Проверка другого телефонного номера в сети показала, что им пользуются люди в местах лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», используя панику с коронавирусом, мошенники придумали новые схемы обмана людей. Например, увеличивается количество предложений по продаже «новейшей вакцины» против коронавируса по цене от 2500 гривен, а также профилактических средства, которые якобы могут «уберечь от любого вируса».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лев Лещенко

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

школа

В Минобразования рассказали об окончании учебного года и судьбе ВНО в 2020 году

ДТП на Одесской трассе

Смертельное ДТП под Киевом: фура протаранила два автобуса, погибли люди

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер