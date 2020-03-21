Украина

Мошенники наживаются на страхах людей перед коронавирусом: украинцев предупредили о преступных схемах

С введением карантинных ограничений в Украине в сети увеличивается количество мошеннических схем, авторы которых охотятся за пенсионерами и другими легковерными гражданами. Самые распространенные схемы собрало интернет-издание «Хвиля».

1. Аферисты предлагают приобрести онлайн аптечку «Стоп-коронавирус», обещая отправить ее в любой момент и даже предоставляют скидки на массовые заказы.

2. Аналогичным образом увеличивается количество предложний о продаже «новейшей вакцины» против коронавируса по цене от 2500 гривен, а также профилактических средства, которые якобы могут «уберечь от любого вируса». В лучшем случае, доверчивым покупателям «впаривают» лекарственное средство, которое используют для профилактики простуды.

3. Мошенники начали обход пенсионеров под видом сотрудников Пенсионного фонда. Так, якобы «заведующая фонда» звонит пенсионерам и сообщает, о необходимости срочно поменять старое пенсионное удостоверение на электронное. Для этого даже ходить никуда не нужно — за удостоверением придут две сотрудницы, которые затем, через 5 дней, принесут новое удостоверение. Интересно, что одновременно от пенсионеров требуют, чтобы они положили все имеющиеся дома наличные на карточку. Приехавшие мошенницы забирают деньги, удостоверение и уезжают.

4. Под видом волонтеров аферисты обходят одиноких пенсионеров и предлагают помощь в покупке продуктов или лекарств. Затем забирают деньги и пропадают.

5. Воры под видом сотрудников эпидемиологической службы просят всех покинуть помещение на время дезинфекции. После «обеззараживания» из квартиры пропадает все ценное.

6. Мошенники в медицинских масках совершают кражи, как частных квартир, так и магазинов.

7. В Интернете предлагают купить медицинские маски и дезинфицирующие средства, однако, обещая отправить товар после полной предоплаты. В итоге покупатель не получает свой заказ и теряет деньги.

Напомним, Кабинет министров Украины 20 марта объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Киеве из-за вспышки коронавируса. Также чрезвычайная ситуация была объявлена в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, где подтвердили первые случаи инфицирования. До этого чрезвычайную ситуацию объявили в трех областях — Черновицкой, Житомирской и Киевской.

В настоящее время вводить чрезвычайную ситуацию начали в Тернопольской области, а к понедельнику подобный режим могут распространить на территорию всей Украины.

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