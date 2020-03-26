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Болела даже кожа: Наталья Ветлицкая перенесла тяжелую болезнь в Испании

15:17 26 марта 2020 264
Наталья Ветлицкая
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Популярная в 90-е годы певица Наталья Ветлицкая, живущая сейчас в Испании, рассказала о перенесенной тяжелой болезни, похожей на коронавирус. В разгар пандемии она почувствовала себя плохо, у нее поднялась высокая температура, начался сухой кашель.

«Какая-то странная мышечная боль, а уже вечером внезапно запершило в горле, я начала покашливать… Лежала три дня. Любое движение приносило нестерпимую боль, поднялась высокая температура… Меня всю знобило. Я кое-как ходила в душ греться. Болело все, как будто нервы вышли на поверхность и были так отбиты, что даже прикоснуться невозможно. Спать невозможно», — рассказала Ветлицкая в Instagram.

Через три дня ей стало легче, но кашель усилился. Наталья говорит, что ей не хватало воздуха, внутри будто все «булькало». Она решила дальше не заниматься самолечением и поехала в госпиталь, там ей сделали рентген и взяли анализы. Но точный диагноз так и не поставили.

«В больнице меня оставили на ночь. Естественно, меня изолировали. Были сделаны анализы, взяли кровь не только из вены, но и из артерии. Сделали рентген. Когда пришла врач, то заявила, что анализы у меня хорошие», — рассказала Ветлицкая.

Но точного ответа, был ли коронавирус, Наталья не получила. Испанские медики отправили Наталью на домашнее лечение.

Ветлицкая говорит, что сейчас чувствует себя лучше, восстанавливается и пьет много воды.

Напомним, у российского певца Льва Лещенко выявили коронавирус. У артиста двухсторонняя пневмония.

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Болела даже кожа: Наталья Ветлицкая перенесла тяжелую болезнь в Испании

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