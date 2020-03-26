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У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

13:57 26 марта 2020 181
Лев Лещенко
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

У знаменитого российского певца Льва Лещенко, который находится сейчас в реанимации специализированной клиники в Москве, диагностировали коронавирус. Тест артиста оказался положительным. COVID-19 вызвал тяжелую двухстороннюю пневмонию. Медики оценивают состояние Лещенко, как крайне тяжелое. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, 78-летний Лев Лещенко находится в группе риска. Вместе с женой и коллективом они побывали в США и Канаде. 11 марта артист вернулся в Россию, а через несколько дней почувствовал себя плохо. Жена артиста также госпитализирована.

В этой же Коммунарской больнице с коронавирусом лежит актриса Жанна Болотова.

Также мать Ксении Собчак госпитализировали с подозрением на COVID-19. Но ее тест оказался отрицательным. У Людмилы Нарусовой пневмония.

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У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

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