У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

Шоу-бизнес

У знаменитого российского певца Льва Лещенко, который находится сейчас в реанимации специализированной клиники в Москве, диагностировали коронавирус. Тест артиста оказался положительным. COVID-19 вызвал тяжелую двухстороннюю пневмонию. Медики оценивают состояние Лещенко, как крайне тяжелое. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, 78-летний Лев Лещенко находится в группе риска. Вместе с женой и коллективом они побывали в США и Канаде. 11 марта артист вернулся в Россию, а через несколько дней почувствовал себя плохо. Жена артиста также госпитализирована.

В этой же Коммунарской больнице с коронавирусом лежит актриса Жанна Болотова.

Также мать Ксении Собчак госпитализировали с подозрением на COVID-19. Но ее тест оказался отрицательным. У Людмилы Нарусовой пневмония.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter