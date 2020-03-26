Происшествия

Во Львове сестер-военнослужащих будут судить за убийство новорожденного ребенка

В Львове в суд направили обвинительное заключение по двум бывшим военнослужащим-сестрам, которых будут судить за убийство новорожденного ребенка летом 2019 года.

Как сообщают в Госбюро расследований, обвиняемые служили в Львовском погранотряде Западного территориального управления Госпогранслужбы. «Женщины обвиняются в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном по предварительному сговору группой лиц (п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)», — отмечают в ГБР.

Следствие установило, что 29 июля 2019 года одна из сестер родила ребенка во дворе своего дома и, не перевязав ребенку пуповину, ударила новорожденную девочку по голове. А ее сестра, завернув еще живую новорожденную в полиэтиленовый пакет, закопала девочку недалеко от дома.

«В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. Одна из них уволена, вторая — отстранена от должности. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы», — добавили в ГБР.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», тело новорожденной девочки обнаружила полиция — медики сообщили правоохранителям о «подозрительной роженице», которая заявила о выкидыше, но не смогла объяснить, где находится тело младенца.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter