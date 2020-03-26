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MARUV обвинила украинских дипломатов в том, что не может выехать из России (видео)
Скандальная украинская певица MARUV, которая недавно презентовала новый клип, застряла в России и не может вернуться в Украину из-за карантина.
Певица возмутилась в соцсетях и обвинила украинских дипломатов в том, что не хотят ей помочь.
«Я просто в шоке! Дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как добраться домой, и это самое невежественное консульство, которое может быть», — возмутилась MARUV, назвав работницу консульства «психованной идиоткой».
Певица отметила, что выехать раньше не могла, а ей в консульстве отвечают, что «те, кто хотел выехать, уже выехал».
«Так не поступают. Это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые сейчас находятся в России. У меня такой же паспорт, как у вас, такие же права, как у вас, и, б***, если вы не можете нормально исполнять свою работу, не работайте», — обратилась она к работникам консульства.
Правда, в сети певице не стали сочувствовать. «Ну, и сиди там», — пишут комментаторы.
Напомним, что в больницу с коронавирусом попал российский певец Лев Лещенко, который очень хотел петь с MARUV дуэтом.
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