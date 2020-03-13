«Новая сила киски»: MARUV шокировала развратным клипом (видео)

Шоу-бизнес

Эпатажная певица MARUV, побывавшая в гостях Comedy Club у Гарика Харламова и Павла Воли, шокировала поклонников развратным клипом. Она выпустила провокационное видео «Новая сила киски» в рамках своего проекта Shlakoblochina. Трек был записан совместно с музыкантом Fearmuch.

В новом видео MARUV предстала в эротичных образах — в розовом парике, мини-платье, белье и чулках. Она вместе с танцовщицами демонстрировала сексуальные движения, имитировали сексуальный акт. Также в клипе снялся популярный киевский рэпер Kyivstoner.

Поклонники неоднозначно приняли эпатажный клип. В комментариях под видео на странице MARUV в Instagram они отмечают, что это «перегиб».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что свой последний клип «Навсегда никогда» выпустила группа «Время и Стекло», после чего объявила о прекращении существования.

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