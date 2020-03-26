100 тысяч упаковок противовирусного препарата дополнительно выпустит "Дарница"

Здоровье и медицина

В апреле этого года фармацевтическая компания «Дарница» выпустит дополнительные серии противовирусного лекарственного средства «Иммустат». Как сообщили в пресс-службе компании, в условиях пандемии COVID -19 и введения карантина в Украине возник дополнительный запрос на противовирусные препараты.

В компанию ежедневно поступают сотни звонков со всех уголков страны с вопросом, где можно приобрести «Иммустат».

По словам главы совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, для «Дарницы» приоритетной задачей является максимально быстрое обеспечение украинцев необходимыми лекарствами. Поэтому компания 26 марта начала дополнительное производство 100 тысяч упаковок «Иммустата».

«Мы понимаем, что ситуация сегодня требует молниеносной реакции. Поэтому мы изменили наши производственные планы и сделали приоритетным выпуск препаратов, применяемых для профилактики и лечения симптомов вирусных инфекций. „Иммустат“ рекомендован взрослым для уменьшения продолжительности и тяжести протекания болезни, облегчения ее основных симптомов. Мы сделали все необходимое, чтобы 26 марта начать производство дополнительных 100 тысяч упаковок этого препарата» — подчеркнул Шимкив.

Он также добавил, что о поступлении лекарственного средства «Иммустат» в аптеки страны «Дарница» сообщит дополнительно.

Напомним, ранее «Дарница» объявила о планах выпустить 1 миллион упаковок препарата «Парацетамол-Дарница», который также применяется при лечении вирусных инфекций.

«Иммустат» — противовирусный препарат, выпускаемый в форме таблеток. Рекомендован взрослым для уменьшения продолжительности и тяжести протекания болезни и облегчения ее основных симптомов. В результате применения препарата снижается частота развития осложнений, связанных с гриппом.

Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Доля «Дарницы» в 2019 году составила 13,76%. Стратегические направления развития портфеля — кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициарами фармацевтической компании «Дарница» являются члены семьи Загорий.

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