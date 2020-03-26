Иванчук Максим развеял мифы о ботулотоксине

Здоровье и медицина

Уколы красоты, с помощью которых сегодня проводят процедуры на лице, пользуются огромной популярностью среди украинок. С каждым днем все больше и больше женщин обращаются к косметологам и пластическим хирургам, чтобы попробовать на себе инъекции гиалуроновой кислоты и ботокса. Доктор Иванчук Максим решил развеять все мифы, связанные с процедурой, чтобы у вас не возникало вопросов по поводу ее проведения.

Доктор дает ответы на такие вопросы: • Вреден ли ботулотоксин для организма? • Возможно ли привыкнуть к уколам? • В каком возрасте можно делать уколы? • Сколько держится эффект? • Может ли лицо превратиться в маску?

По словам доктора, ботулотоксин однозначно не вреден для организма. Пластический хирург отметил, что женщины считают, что он может приносить вред организму, исключительно из-за названия, в котором упоминается термин «токсин».

«На самом же деле дозы этого препарата, применяемого во время процедуры, абсолютно мизерные и они никак не могут навредить пациенту», — сказал Иванчук Максим.

Доктор заверил, что больший вред организму приносят вредные привычки и неправильный образ жизни, а ботулотоксин — безопасен.

Иванчук Максим рассказал, что есть много отзывов, в которых женщины обсуждают возможность появления зависимости от уколов красоты. Они боятся, что не смогут остановиться после первого раза, и продолжат постоянно колоть лицо. Пластический хирург уверен, что это самый настоящий миф. Современный ботокс не может вызывать привыкания и зависимости.

На вопрос, с какого возраста можно начинать делать уколы, Максим Сергеевич не смог точно ответить. В его клинику пластической хирургии приходят клиенты разного возраста — от 20 и до 60+ лет. Все зависит исключительно от желаний пациента. Доктор отказывается проводить уколы ботулотоксина девушкам младше 18 лет.

По словам Иванчука Максима, эффект от процедуры может длиться примерно полгода. Препарат может быстрее выводиться у тех, кто активно занимается спортом и постоянно потеет.

Отзывы пациентов говорят о том, что 6 месяцев — усредненный период действия препарата, а дальше он начинает постепенно рассасываться.

Многие женщины считают, что от уколов ботокса их лицо может превратиться в маску. Доктор объяснил, что такой эффект может произойти в том случае, если специалист неправильно рассчитал дозу введения препарата. По его словам, это происходит очень редко и только с начинающими косметологами.

Помните, что перед любой процедурой нужно проконсультироваться с врачом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter