- 19:01 «Нова пошта» доставила больницам Полтавы вторую партию медоборудования и спецсредств
- 18:48 СМИ назвали Стадного "агентом" команды Квита в Министерстве образования и науки
- 18:45 Дело Кожары: прокуроры рассказали, как экс-министр убивал Старицкого
- 18:41 Умер знаменитый тренер, сделавший Францию чемпионом Европы
- 18:22 На военном полигоне под Николаевом на снаряде подорвался пастух
- 18:21 Подтверждено официально: Меган Маркл выступит в роли рассказчицы в диснеевском фильме о слонах
- 18:08 Киевсовет уходит в интернет: депутаты решили, как будут работать на карантине
- 18:02 На Ивано-Франковщине коронавирусом заразились полицейский и священник
- 17:58 100 тысяч упаковок противовирусного препарата дополнительно выпустит "Дарница"
- 17:57 MARUV обвинила украинских дипломатов в том, что не может выехать из России
- 17:29 Жена Кожары призналась в неумышленном преступлении, — СМИ
- 16:47 Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом
Дело Кожары: прокуроры рассказали, как экс-министр убивал Старицкого
Во время судебного заседания, на котором выбирают меру пресечения бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, прокуроры озвучили версию следствия по поводу убийства бизнесмена Сергея Старицкого. Об этом сообщает LB.
По утверждению прокурора, с учетом роста Старицкого он не мог выстрелить в себя.
21 февраля Кожара и Старицкий распивали спиртные напитки, и между мужчинами возник конфликт. Затем Кожара поднялся на второй этаж, взял пистолет и вернулся на кухню. Сначала экс-министр ударил Старицкого пистолетом в затылок, а когда тот упал, убил его выстрелом в правый глаз.
Прокурор также заявил, что следствие проверяло причастность к убийству Марины Козерод — жены Кожары. Однако эта версия не подтвердилась.
По словам прокуроров, есть видео с наружных камер наблюдения правоохранителей, первыми приехавших на место происшествия, где звучат слова Кожары: «Я защищал свой дом», «Блин, я все равно буду расстреливать, кто мне будет угрожать».
Обвинение просит арестовать подозреваемого на 60 дней. Кожара в суде себя виновным не признал.
Ранее сообщалось, что жена Кожары созналась в совершении неумышленного преступления.
Фото: Facebook Антона Геращенко
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..