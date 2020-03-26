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Украина

Дело Кожары: прокуроры рассказали, как экс-министр убивал Старицкого

18:45 26 марта 2020 189
Задержание Леонида Кожары
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Во время судебного заседания, на котором выбирают меру пресечения бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, прокуроры озвучили версию следствия по поводу убийства бизнесмена Сергея Старицкого. Об этом сообщает LB.

По утверждению прокурора, с учетом роста Старицкого он не мог выстрелить в себя.

21 февраля Кожара и Старицкий распивали спиртные напитки, и между мужчинами возник конфликт. Затем Кожара поднялся на второй этаж, взял пистолет и вернулся на кухню. Сначала экс-министр ударил Старицкого пистолетом в затылок, а когда тот упал, убил его выстрелом в правый глаз.

Прокурор также заявил, что следствие проверяло причастность к убийству Марины Козерод — жены Кожары. Однако эта версия не подтвердилась.

По словам прокуроров, есть видео с наружных камер наблюдения правоохранителей, первыми приехавших на место происшествия, где звучат слова Кожары: «Я защищал свой дом», «Блин, я все равно буду расстреливать, кто мне будет угрожать».

Обвинение просит арестовать подозреваемого на 60 дней. Кожара в суде себя виновным не признал.

Ранее сообщалось, что жена Кожары созналась в совершении неумышленного преступления.

Фото: Facebook Антона Геращенко

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