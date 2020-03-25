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Экс-главу МИД Кожару задержали по подозрению в убийстве
Полиция задержала экс-министра иностранных дел Леонида Кожару, в доме которого в феврале 2020 года был найден застреленным предприниматель Сергей Старицкий.
Об этом сообщил заммнистра внутренних дел Антон Геращенко, добавивший, что Кожару задержали по подозрению в умышленном убийстве.
«Леонид Кожара и его жена изначально и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством. Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала „Интер“ и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить», — написал Геращенко на своей страничке в соцсетях.
А нардеп Александр Дубинский опубликовал фото с задержания Леонида Кожары.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», версия о самоубийстве Старицкого вызывала сомнения, поскольку у жертвы не было следов, характерных для самостоятельно выстрела в упор: опаленной кожи, пороховых газов, отпечатка среза ствола. А пистолет был зажат в руке у Старицкого, хотя из-за падения с высоты человеческого роста он должен был выпасть.
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