Жена Кожары призналась в неумышленном преступлении, — СМИ

Украина

Защитники экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, подозреваемого в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, выступили с заявлением о случайности преступления. Напомним, Кожару задержали под Киевом 25 марта.

Также они утверждают, что соответствующие показания подписала супруга Кожары Марина Козерод, сообщает корреспондент Украинской правды из зала заседаний Шевченковского районного суда Киева.

В заявлении Козерод сообщила, что лично пыталась отобрать пистолет у Старицкого, который на тот момент якобы был сильно пьян, поскольку тяжело переживал развод с женой.

В 22:00 21 февраля гостя должен был забрать водитель и отвезти домой.

«Между 21:00 и 22:00 в правой руке Старицкого я увидела пистолет. Мой муж на тот момент находился на втором этаже дома», — сообщила Козерод.

В то же время представитель прокуратуры отметил, что правоохранители еще не получали это заявление. Также, по его словам, формулировка заявления говорит не о признание женщиной своей вины, а лишь о том, что она была свидетелем преступления.

Шевченковский райсуд избирает меру пресечения Леониду Кожаре в полузакрытом режиме — в зале заседаний присутствуют сам экс-минист, его адвокаты и представители обвинения. Из-за карантина все они одеты в защитные маски.

Судьей по делу назначен Андрей Трубников.

Напомним, 21 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, расположенном в селе Чайки Киевской области, обнаружили труп с огнестрельным ранением. Погибшим оказался бизнесмен Сергей Старицкий. Впоследствии стало известно, что труп лежал на кухне с пистолетом в ладони, а пуля вошла под глаз. Первичная экспертиза показала сомнительность версии о самоубийстве. Также выяснилось, что Кожара и его гость во время ЧП находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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