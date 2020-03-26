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В Венгрии сгорел автобус с возвращавшимися в Украину заробитчанами (видео)
В четверг, 26 марта, в Венгрии загорелся автобус, который перевозил около 40 украинских граждан. Ранее в этой стране уже происходили дорожные происшествия с украинцами.
Как сообщает Укринформ, пострадавших в происшествии не было.
«26 марта утром на автодороге М-3 (15 км от Будапешта) загорелся автобус, перевозивший около 40 украинцев, которые возвращались в Украину. В результате инцидента никто не пострадал», — заявил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.
По его словам, перевозка была организована работодателем граждан Украины из-за временной остановки завода, на котором они трудились. Работодатель отправил другой автобус к месту нахождения украинцев, чтобы они продолжили путь к границе с Украиной.
Напомним, в Турции также произошло серьезное ДТП с украинцами.
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